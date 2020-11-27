قوارب التجديف تتنافس في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعود حرارة التنافس من جديد في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي -2020 2021، وذلك بإقامة سباق الجولة الأولى بداية من الثالثة عصر اليوم في قناة دبي المائية.

وأكمل النادي كافة التجهيزات لإقامة الحدث الكبير بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في موقعه المعتاد في المواسم الأخيرة بمنطقة الجداف، حيث سيكون السباق اليوم هو أول حدث لمحبي رياضة قوارب التجديف بعد التوقف في ظل جائحة «كوفيد 19»، كما يأتي بالتزامن مع حدث تحدي دبي للياقة «30 × 30».

وتلبس المنافسات هذا الموسم ثوباً جديداً بعد اعتماد تعديلات جديدة على القارب أقرها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث تم تحديد عدد طاقم القارب 9 أفراد بينهم «سكوني واحد و8 بحارة» منهم 7 من أبناء الدولة واثنان من المقيمين بشرط إبراز الهوية وتقرر أن يكون وزن القارب مفتوحاً على أن يكون مصنوعاً من خشب «ساي».

وتبدأ إجراءات المشاركة في السباق في التاسعة من صباح اليوم وفق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في الفعاليات الرياضية في دبي والمتعلقة، حيث يستهل اليوم الطويل عبر اللجنة الفنية التي ستقوم بالتدقيق والفحص الفني على القوارب ومن توزيع الشريط التعريفي للمشاركين وانعقاد الاجتماع التنويري في فترة الظهيرة لسحب قرعة المشاركة وتحديد المشاركين.

وتقرر انطلاقة الشوط الأول في سباق الجولة الأولى في تمام الساعة الثالثة عصراً من خط البداية في عمق قناة دبي المائية باتجاه عوامات خط النهاية والتي ستوضع عند واجهة فيستيفال سيتي عند مدخل خور دبي لمسافة تصل إلى 3 كلم على أن ينطلق الشوط الثاني بعد نهاية الشوط الأول مباشرة.

ومن المنتظر أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 40 قارباً يتقدمها حامل لقب كأس آل مكتوم 2019 ومتصدر الترتيب الموسم الماضي القارب عمان 44 ممثل سلطنة عمان إضافة إلى قاربي مملكة البحرين الشقيقة فيكتوريوس 53 والخالدية 54 ليشكل السباق كرنفالاً خليجياً تراثياً جميلاً.

ويشارك في الحدث أيضاً قاربا فريق شرطة دبي 1و3 ، وقاربا فريق وادي سهم 2 و14 وعناد 6 وقاربا فريق دبي 5 و51 وأدنوك للتكرير 12 والظفرة 13 وشرطة أبوظبي 29 والشارقة 32 وأبوظبي 34.

ورحب محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين، متمنياً التوفيق لهم في سباقات بطولة دبي وصولاً إلى البطولة الأغلى كأس آل مكتوم في النسخة الرابعة والعشرين، مشدداً على ضرورة التعاون بين المشاركين واللجان تحقيقاً لمبدأ «الجميع مسؤول» من أجل المحافظة على صحة المشاركين.

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