خورفكان تستضيف بطولة اليوم الوطني للجودو

المصدر: (خورفكان - البيان الرياضي)

تشهد الصالة الرياضية بنادي خورفكان اليوم منافسات بطولة «اليوم الوطني الـ49» للرجال للجودو التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، ضمن برنامجه السنوي الذي يقام طبقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة.

وتقام البطولة ضمن احتفالات البلاد باليوم الوطني التاسع والأربعين للإمارات والمحدد له في الثاني من ديسمبر المقبل بعنوان (غرس الاتحاد)، بعدما حرصت لجنة المسابقات باتحاد الجودو على إقامة البطولة بخورفكان.

وتشهد البطولة التي تنطلق صباح اليوم مشاركة عدد من اللاعبين الدوليين على ضوء القرعة التي جرت أول من أمس بمقر الاتحاد في أبوظبي عبر تقنية الفيديو.

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