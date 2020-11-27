أرنوس يتطلع لبصمة في بطولتي دبي للغولف

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يشارك الإسباني «أدري أرنوس» في بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية بالفترة من 2 إلى 5 من الشهر المقبل.

وهو يتطلع من خلالها إلى حجز مكانه في منافسات بطولة «جولة موانئ دبي العالمية» ختام الموسم للجولة الأوروبية «السباق إلى دبي» بالفترة من 10 إلى 13 من الشهر ذاته، حيث يستمتع ارنوس نجم الجولة الأوروبية والمقيم في دبي منذ بداية العام بالتواجد بين نجوم اللعبة بدبي.

وقال أرنوس: «أعتقد أن الجولة الأوروبية قامت بعمل جيد للغاية في إعادة الجدول الزمني وإضافة بطولة الغولف في دبي في الأسبوع الذي يسبق جولة موانئ دبي العالمية، إن الحصول على فرصة اللعب في حدث آخر للجولة الأوروبية في دبي سيكون أمراً رائعاً».

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