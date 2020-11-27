الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكدت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن مشاركة المرأة في قيادة القطاع الرياضي، ستعزز وتسرع من سن التشريعات والقوانين والأنظمة المراعية لاحتياجاتها وخصوصيتها، جاء ذلك، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثاني لرياضة المرأة العربية، الذي نظمته الجمعية العربية للثقافة الرياضية افتراضياً، يومي 25-26 من الشهر الجاري، تحت شعار «معاً لمكافحة العنف ضد المرأة»، والذي الذي أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف يوم 25 من شهر نوفمبر من كل عام، حيث انطلق من المركز الأولمبي بالمعادي في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة خبراء ومسؤولين وباحثين من الدول العربية.

ولفتت عسكر إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، التي سنت قوانين وإجراءات مختلفة، لدعم تمكين المرأة في كافة قطاعات المجتمع، ومنها القطاع الرياضي.

وأشارت ندى عسكر في ورقة العمل خلال المؤتمر، إلى المكانة الهامة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية في التراث الثقافي للدولة، وإلى التقدير العالي الذي حظيت به على مر العصور، مؤكدة أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على قضية مشاركة المرأة في قيادة القطاع الرياضي، وصناعة سياساته وثقافته، وقالت إن للإعلام قدرة كبيرة على تعزيز الحضور الجماهيري للمرأة، عبر صفحاته ومنصاته وشاشاته، وذلك لإتاحة المجال لها للحديث عن منجزاتها وتحدياتها، وتوقعاتها في المؤسسات الرياضية، داعية إلى تمكين رياضة المرأة لتنمية المجتمعات، وبناء الأسر الواعية المتماسكة والصحية، وتناول موضوع الرياضة، بوصفه حقاً طبيعياً وأساسياً للجميع.

وتناولت عسكر مبادرة «رائدات المستقبل الرياضي»، ودورها في تمكين القيادات النسائية في المجال الإعلامي، وهي مبادرة برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى للأسرة، رئيسة مؤسسة رياضة المرأة.

وكان المؤتمر قد افتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وشارك فيه قيادات نسوية رياضية، أهمها الشيخة حياة آل خليفة رئيس لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في مملكة البحرين.

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