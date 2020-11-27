الحبتور يواجه جرين في «اليوم الوطني» للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يشهد الملعب رقم 2 بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عند الرابعة عصر اليوم، موقعة من العيار الثقيلة في بطولة اليوم الوطني للبولو، تجمع بين فريق الحبتور، الذي يقوده نجم البولو محمد الحبتور، وفريق جرين جيتس، الذي يقوده نور أبو خضرا، في أول ظهور في البطولة، التي تشهد مشاركة 7 فرق، يقودها أبرز نجوم اللعبة بدولة الإمارات، إلى جانب العديد من اللاعبين المحترفين، وتمتد لغاية الرابع من ديسمبر المقبل.

ويعول محمد الحبتور على مجموعة متجانسة من اللاعبين، وهم دياز البيردي وغوستو كوتينو وماركوس هاريت، والحال لم يختلف من حيث طموح الفوز عند نور أبو خضرا، عندما يقود فريقه المكون من اللاعبين تشارلز كوني وتوكي روز وسيزار كريسبو.

ونجح فريق انكورا، من تجاوز فريق مهرة، بقيادة راشد الحبتور، في بداية مشوار الفريقين في البطولة، الذي أقيم أول من أمس، بفوز وبفارق هدف، وبنتيجة نهائية وصلت إلى ثمانية أهداف مقابل سبعة، بختام لقاء شهد الإثارة والندية طوال أشواطه الأربعة، والتي تبادل خلالها الفريقان التقدم، ليحسمها فريق أنكورا في النهاية بفارق هدف 8 -7.

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