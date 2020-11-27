«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع سانت إتيان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون ومجالات الاستثمار مع نادي سانت إتيان، أحد أعرق وأشهر الأندية الفرنسية المحترفة، والذي شهد تألق الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني والعديد من اللاعبين الذيم مثلوا المنتخب الفرنسي.جاء ذلك خلال استقبال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي برنار كيازو رئيس النادي الفرنسي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

شرح

وقدم أمين عام المجلس شرحاً للضيف عن أهمية الرياضة والرعاية الكبيرة التي تلقاها في الدولة، وكذلك جهود المجلس لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص والمنظمين لمختلف البطولات والرياضات.

وكذلك خطط تشجيع الاستثمار وتوفر التسهيلات للراغبين في الاستثمار في مجال الرياضة، الذي يشهد نمواً كبيراً ويعد من القطاعات المهمة في حركة المجتمع واهتمامات الجميع، كما أهداه كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «قصتي»، باللغة الإنجليزية، الذي يوثق بالكلمة والصورة مراحل تأسيس دولة الإمارات ومراحل نمو وتطور إمارة دبي ووصولها إلى مكانتها الحالية.

فيما عبّر الضيف الفرنسي عن سعادته بزيارة الدولة ولقاء المسؤولين في مجلس دبي الرياضي، لبحث فرص التعاون الثنائي وجهود تطوير كرة القدم وتشجيع المجالات الاستثمارية فيها، كما قدم شرحاً عن نادي سانت إتيان العريق ومكانته في الكرة الفرنسية.

جذور جزائرية

ويتولى كيازو المولود في الجزائر رئاسة النادي الفرنسي منذ يونيو 2004، وهو يعد من الشخصيات الناجحة في مجال الاستثمار والرياضة، وبعد ثلاث سنوات من تخرجه من الجامعة عام 1977 في تخصص التسويق أسس شركة للتسويق عبر الهاتف وأصبح من أوائل رواد الأعمال في أوروبا، الذين استثمروا في صناعة مراكز الاتصال، وأصبح مرجعاً على المستوى الدولي في هذا المجال، وبدأ في إعطاء محاضرات ضمن المؤتمرات التخصصية حول هذا الموضوع في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وعمل كيازو في بداية التسعينيات مسؤولاً عن امتياز الإعلان والتسويق في نادي مرسيليا لفترة قصيرة، وإلى جانب رئاسة نادي سانت إتيان تولى عدة مناصب في كرة القدم الفرنسية، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لدوري المحترفين، كما تم انتخابه لرئاسة اتحاد دوري المحترف الفرنسي، الذي يضم أغلبية الأندية الفرنسية ويتولى جهود تحديث أنظمتها وتطوير مسابقاتها.

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