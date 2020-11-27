«الشارقة الرياضي» يحتفل باليوم الوطني

المصدر: (الشارقة - وام)

نظم مجلس الشارقة الرياضي أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وتضمنت الاحتفالية فقرات مختلفة نظمتها إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس بدأت بالسلام الوطني ومن ثم كلمة عيسى هلال الحزامي عبر خلالها عن عظمة هذه المناسبة ومدى الحرص على الاحتفال.

وأشار الحزامي في كلمته إلى أن الجميع شركاء في العمل والعطاء والاستعداد للخمسين بحماس ورغبة صادقة للحفاظ على ما تحقق خلال الـ 49 عاماً بفضل الإخلاص والانتماء.

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