سباق سيارات إلكترونية جديد ينطلق في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام عشاق رياضة السيارات في الإمارات الذين يشعرون بالإحباط بسبب النقص الحالي في السباقات الحقيقية الحية، بإطلاق بطولة سباقات سيارات إلكترونية جديدة تستمر عشرة أيام في دبي على بعض أفضل حلبات السباق الحقيقية في العالم.

وتعد بطولة سيتي ووك 2020 موتور سبورت الالكترونية المدعومة من شركة سيارات بي أم دبليو، الأولى من سلسلة سباقات تخطط لها شركة بول بوزيشن إيفنتس منجمنت ومقرها في دبي بهدف تأسيس عالم سباقات افتراضي جديد يحظى بشعبية متزايدة في الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر السباق وبرعاية بي أم دبليو وبيريللي فرصة للفوز بجائزة كبرى قدرها 20 ألف درهم، ويصل السباق إلى الذروة في الخامس من ديسمبر 2020،.

وتقع قاعة السباق خارج مركز هاب زيرو سيتي ووك الترفيهي في سيتي ووك، ويرحب المركز باللاعبين المشاركين في مسابقة تايم أتاك لإحراز أفضل زمن. ويحتسب الزمن كل 3 لفات في حلبة السباق، والتي تعتبر نسخة طبق الأصل من موقع سباق حقيقي بسيارات سباق بي أم دبليو.

وفي هذا السياق، قال ريان تراتش، المدير التنفيذي بشركة بول بوزيشن إيفنتس منجمنت: «نحن متحمسون للغاية لإطلاق سلسلة سباقات سيارات إلكترونية من شأنها إضافة أبعاد أخرى إلى أجندة رياضة السيارات في الإمارات العربية المتحدة».

وتضم البطولة خمس جولات، تستمر كل منها من الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل يومياً حتى تبلغ ذروتها في الساعة 4 مساءً في الخامس من شهر ديسمبر. وباستطاعة عشاق رياضة السيارات الدفع للدخول عدد المرات التي يرغبون فيها لتحسين وقت لفاتهم في كل جولة بتكلفة 50 درهماً لكل مرة.

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