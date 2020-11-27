«تايمز أوف إنديا»: دبي المركز العالمي للصحة واللياقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل أصداء مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «دبي رايد 2020»، بتفاعل كبير من عشاق ركوب الدراجات، ومجتمع الإمارات عموماً.

وأكدت صحيفة «تايمز أوف انديا» أن دبي، من خلال تلك المبادرة، بعثت برسالة قوية إلى العالم، مفادها أنها المركز العالمي للصحة واللياقة، لا سيما في ظل تحويل جزء من الشريان الرئيس للمدينة على شارع الشيخ زايد، إلى مسار للدراجات بطول 14 كيلومتراً للمرة الأولى، ضمن تحدي دبي اللياقة 2020. ووصفت الصحيفة، الحدث بـ«الهائل»، مع أكثر من 20 ألف مشارك وقالت «صنعوا التاريخ، وشاركوا في رسم علامة فارقة جديدة في رحلتهم نحو صحة أفضل ولياقة».

وأكدت الصحيفة أن مئات من الأسر والأطفال لبوا دعوة المشاركة بمبادرة تحدي دبي للدراجات على شارع الشيخ زايد، وانضم رياضيون دوليون، ونوادٍ رائدة للدراجات وموجات من مجتمع هواة الدراجات، للمشاركة بالتحدي ،والسير حول معالم دبي البارزة، بما في ذلك جميرا أبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، كما وصل سن بعض المشاركين إلى 5 سنوات، استمتعوا بركوب الدراجات حول سوق البحار ودبي أوبرا ونافورة دبي وبرج خليفة.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من أشخاص من اتجاهات مختلفة بهدف «تحويل دبي إلى المدينة الأكثر سعادة في العالم، بالتركيز على صحة الفرد ولياقته» وفقاً للصحيفة. ولفتت الصحيفة إلى أن الحدث، حقق نجاحاً باهراً، وتلقى دعماً هائلاً من القطاعين العام والخاص والمدارس والمؤسسات التعليمية،ونقلت عن إنسي جوزيف إحدى المعلمات بالمدرسة الهندية بدبي، قولها: العالم بأسره ينظر للصحة واللياقة وهذا الحدث لم يكن ممكناً أن يحدث في وقت أكثر مناسبة من هذا التوقيت.

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