كشف مسارات نصف ماراثون رأس الخيمة 2021

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أعلنت أمس هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن مسارات السباق والراعي الفني لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2021.

وستستضيف جزيرة المرجان الساحرة والمطلة على الشواطئ الرائعة لشبه الجزيرة العربية الفعالية الرياضية، حيث سيحظى المشاركون بفرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة للشواطئ الرملية ومياهها المتلألئة على طول مضمار السباق.

وستقام النسخة الخامسة عشرة من (نصف ماراثون رأس الخيمة) الذي يُعدّ أسرع نصف ماراثون في العالم، ضمن فئتين للسباقات إحداهما لنخبة الرياضيين المحترفين والأخرى للمشاركين بمختلف المهارات والقدرات، وذلك عبر مسارات منفصلة لكل منهما. وفيما يبقى المسار المخصص للرياضيين المحترفين دون تغيير عن مسار عام 2020، فقد تغيّر مسار المشاركين غير المحترفين ليتحول إلى موقع استراتيجي بمناطق منفصلة للبداية والنهاية بهدف الحفاظ على أعلى معايير السلامة وتدابير الوقاية. ويبدأ سباق المحترفين الساعة 6:30 صباحاً بينما يبدأ السباق الأخر في الساعة 7:30 صباحاً.

وللعام الثاني على التوالي، جرى اختيار العلامة الإسبانية للمعدات الرياضية «جوما» لتكون الراعي الفنّي للفعالية العالمية، حيث تقدم الدعم بتوفير الملابس الرياضية عالية الجودة للمشاركين. تستخدم «جوما» تقنيات متقدمة لتوفر القمصان الرياضية خفيفة الوزن بمستويات متفوقة من التهوية لتحافظ على انتعاش العدائين وجفاف أجسادهم طيلة السباق. وتضمن الياقة المستديرة والتصميم المناسب تماماً لقياس الجسم مزيداً من الراحة وجودة الأداء.

كما أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن رغبتها لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى للجري لعام 2023، وهو حدث عالمي جديد سيجمع الآلاف من العدائين من جميع أنحاء العالم. سيشمل الحدث بطولة العالم الحالية لنصف ماراثون لألعاب القوى، بالإضافة إلى مسابقة بطول خمسة كيلومترات.

وتعد سياحة الرياضة والمغامرة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية السياحية في رأس الخيمة، وستشكل استضافة هذه النوعية من الفعاليات المرموقة مثل بطولة العالم لألعاب القوى للجري 2023 إضافة مهمة إلى جدول الفعاليات التي تنظمها الهيئة، حيث تدل على تطور صناعة السياحة المتنامية في الإمارة وتزيد من أعداد السياح القادمين إليها.

وفي هذا الصدد قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يسرنا استقبال محبي الرياضة إلى رأس الخيمة للمشاركة في هذه الفعالية الرائعة والتمتع بالطبيعة الجميلة والشواطئ الخلابة، في ظل تطبيق كافة تدابير السلامة التي تضمن صحة جميع ضيوفنا. حقق نصف ماراثون رأس الخيمة نجاحاً ضخماً في السنوات الماضية، ومن خلال الترشح لاستضافة بطولة العالم لسباقات الجري الطويلة 2023، فإننا نتطلع إلى إبراز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة الرياضية واستعراض كافة إمكاناتنا المتنوعة – من المغامرة إلى الثقافة والاسترخاء".

يشار إلى أن الفعالية ستقام الجمعة 19 فبراير من العام المقبل بمشاركة العدّاءة الإثيوبية للمسافات الطويلة وحاملة الرقم القياسي العالمي لسباقات نصف الماراثون، أبابل ييشاني، والتي تأكدت مشاركتها في السباق.

ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة حامية بين أبابل، والتي حصلت على لقب بطولة العالم بعد الفوز بسباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2020 أوائل العام الحالي، وبين بريدجيد كوسيجي، والتي تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي لسباقات الماراثون والفائزة بأحدث سباقات ماراثون لندن. كما سينافس في سباق الرجال للعام 2021 العدّاء الأوغندي جايكوب كيبليمو، بطل العالم للمسافات الطويلة والبالغ من العمر 20 عاماً، بعد أن حصل على أول ميدالية لبلاده في بطولة العالم لسباقات نصف الماراثون في غدينيا، بولندا في شهر أكتوبر، متفوقاً بذلك على الكيني كيبيووت كاندي، الذي أعلن مشاركته أيضاً، وكان كاندي قد حقق زمناً قدره 58:58 في شهر أكتوبر، إلا أنه يطمح إلى تحقيق زمن أفضل عند مشاركته في السباق للدفاع عن لقبه في عام 2021.

بدوره قال إنريكو فيلي، الرئيس التنفيذي لشركة آر سي إس سبورتس اند إيفنتس: "من الرائع أن نرى سباق نصف ماراثون رأس الخيمة يواصل تحقيق هذا الزخم والشعبية الكبيرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فهي فعالية ضخمة ويسعدنا أن نساهم في تنظيمها في هذه الفترة الصعبة. وبفضل تحطيم أبابل للرقم القياسي العالمي خلال سباق العام 2020، فلا شك في أن سباق نصف ماراثون رأس الخيمة القادم سيكون تجربة لا تنسى، وخاصة بوجود هذه النخبة الرائعة من أبطال السباقات".

من الجدير بالذكر أن سباق نصف ماراثون رأس الخيمة أطلق برنامجاً تدريبياً مجانياً للجري الافتراضي قبل انطلاق الفعالية في فبراير، حيث يتضمن البرنامج ثلاثة سباقات للتدريب بمستويات متدرجة من الصعوبة واللياقة المطلوبة لتحضير العدائين للفعالية الرئيسية.

تقام السباقات التدريبية الافتراضية، والتي تناسب مختلف القدرات، بحيث تتضمن سباقاً لمسافة 10 كيلومترات يومي 11 و12 ديسمبر 2020، وسباقاً لمسافة 15 كيلومتراً يومي 15 و16 يناير المقبل.

ويذكر أن سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2021 حاصل على اعتماد "بيرو فيريتاس" لبرنامج SafeGuard Assurance، فيما تستمر الاستعدادات لضمان تطبيق كافة تدابير السلامة بصرامة ودقة بين كافة المشاركين والمتطوعين والضيوف والمقيمين، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية والتوجيهات الوطنية الاتحادية.

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