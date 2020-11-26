فعاليات تحدي دبي للياقة 2020 تبلغ مرحلتها النهائية

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت فعاليات الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة 2020 مراحلها الختامية هذا العام ولا يزال المشاركون مدعوّين للاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة ومواصلة اتباع أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة.

ورغم أنّ الفعاليات الافتراضية والأنشطة الرياضية اللافتة ستنتهي بحلول نهاية الأسبوع، إلا أنه بإمكانكم الاستمرار في مسيرة اللياقة التي انطلقتم بها من خلال مواصلة استخدام مركز المحتوى الافتراضي مجاناً على الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة www.dubaifitnesschallenge.com.

الجري حتى النهاية ضمن فعالية فريدة

استعدوا للمشاركة في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، أكبر فعالية مجانية للجري على مستوى المدينة ستقام في 27 نوفمبر. فستتحول دبي بكاملها إلى ميدان رياضي واسع مناسب لكافة الأعمار من مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية. ويمكن للجميع هذا العام الجري أو الهرولة أو المشي مع أفراد العائلة والأصدقاء للمسافة التي يختارونها وضمن المسار الذي يفضلون الانطلاق منه. كما يمكنكم الفوز بواحدة من الجوائز الكثيرة التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم من خلال التقاط صورة لأنفسكم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحرص على ذِكر @dubaifitnesschallenge واستخدام وسم #DubaiRun.

للتسجيل والمشاركة في تحدي دبي للجري، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.DubaiRun.com.

تمنحكم "جولات المشي والجري في تحدي دبي للياقة" فرصة استكشاف مدينة دبي وممارسة الرياضة في آن واحد. وتُنظم الجولات المجانية برفقة مرشد يومياً بالشراكة مع "أرابيان أدفنشرز" والعلامة التجارية الرياضية ASICS ويمكنكم الاختيار من بين ثلاثة مسارات متنوعة بمسافات مختلفة: جولة الـ3 كلم بدون مرشد عبر حي الفهيدي التاريخي ومنطقة خور دبي، وجولة الـ5 كيلومترات في "داون تاون دبي"، والجولة الشاطئية على طول شاطئ جميرا لمسافة 10 كيلومترات.

احجزوا مكانكم اليوم عبر www.dubaifitnesschallenge.com.

أبرز قرى اللياقة

تستعد قرى اللياقة لاختتام دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة بأسلوب مبهر حيث تعدّ الوجهة الأمثل لقضاء يوم عائلي ممتع وممارسة أنشطة مجانية.

شاركوا في أنشطة مجانية زاخرة بالحماس والتسلية في قرية ماي دبي في فستيفال سيتي مول للياقة التي تحتضن القوس وتجدون فيه خطاً انزلاقياً بطول 250 متراً يمتد بمحاذاة نافورة دبي فستيفال سيتي الشهيرة ومنصات قفز بارتفاع 4 و6 أمتار وأكبر حلبة دراجات متنقلة في المنطقة. وللاحتفال باختتام شهر اللياقة، ستستضيف القرية أيضاً أكبر فعالية قفز في المدينة لجلسة واحدة فقط في 28 نوفمبر. شاركوا في حصة قفز على الترامبولين مدتها 60 دقيقة وسط أجواء موسيقية فريدة في دبي فستيفال سيتي مول بقيادة مدربي فيتنس فيرست. وتتوفر أيضاً مجموعة تمارين متنوعة إضافة إلى IMAGINE، تمرين اللياقة الحماسي من "فيتنس فيرست". وتُنظم في القرية أيضاً حصص رقص ولياقة في مسرح Urban Fitness برعاية اتصالات، ويمكن لمحبي كرة القدم والسلة أن يمارسوا هوايتهم المفضلة في منطقة Urban Turf لكرة القدم ومنطقة Street Basketball لكرة السلة.

تفتح قرية ماي دبي في فستيفال سيتي مول للياقة أبوابها للزوار ابتداءً من الساعة 4 عصراً إلى الـ10 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء ومن الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل من الخميس إلى السبت.

استعدوا لممارسة الأنشطة بجانب الشاطئ في قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة التي تقدم أنشطة متنوعة مثل الرياضات المائية وتمارين التحمّل عالية الشدّة وغيرها. استكشفوا تمارين مسلية خلال آخر عطلة نهاية أسبوع لتحدي دبي للياقة واكتسبوا ذكريات مميزة معاً فيما تشاركون في حصص فنون القتال وتتنافسون في لعبة كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية أو تمارسون ببساطة اليوغا والتأمل.

تفتح القرية أبوابها من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 ظهراً إلى الـ11 ليلاً، ويومي الجمعة والسبت من الـ7 صباحاً إلى الـ11 ليلاً.

تعدّ قرية بنك الإمارات دبي الوطني في الخوانيج للياقة وجهة مناسبة لمحبي ركوب الدراجات الهوائية الذين يرغبون في ممارسة 30 دقيقة يومياً من الرياضة. ويمكن لكافة أفراد العائلة حجز الدراجات مجاناً لمدة نصف ساعة وكذلك ترقّب فعاليات وأنشطة مميزة طيلة بعد الظهر إلى جانب برنامج أنشطة يومي وحصص جماعية وتمارين متاحة للجميع.

تفتح القرية أبوابها للزوار من الساعة 4 عصراً إلى الـ11 ليلاً من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة.

اللياقة بمتناول الجميع

رغم أنّ الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة ستنتهي في 28 نوفمبر، إلا أنه بإمكانكم الاستمرار في مسيرة اللياقة التي انطلقتم بها من خلال أكثر من 200 حصة وفعالية افتراضية يومية مباشرة على الإنترنت. كما يمكنكم الاستمرار في استخدام مركز المحتوى الافتراضي "دليلك للتحدي" وخارطة "دبي مدينة اللياقة" على الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة في أيّ وقت ومكان. شاركوا مع مدرّبتي Sweat كايلا إتسينز وكلسي ولز في تمارين مصممة خصيصاً لتمنح النساء الأدوات والثقة اللازمة لممارسة الرياضة في المنزل من دون معدّات.

يمكنكم أيضاً التسجيل والاستفادة من المحتوى الغني والمجاني الذي تقدّمه تطبيقات اللياقة العالمية في عطلة نهاية الأسبوع مثل Fitbit Premium و NEOU و Steppi و Sweat وSworkit وDaily Burn و FIIT وLes Mills on Demand.

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