30x30 تقدم منصة رقمية للتمارين الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل فعاليات «تحدي دبي للياقة 30x30»، الذي يقدّم هذا العام أيضاً المنصة الرقمية، دبي مدينة اللياقة، برعاية اتصالات، وهي خارطة افتراضية تحدد 30 موقعاً معروفاً وتحوّلها إلى محطات لممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وتعدّ هذه المنصة مناسبة لمن يرغب بالمشاركة في تمارين رياضية في أجواء طبيعية منعشة والاستمتاع بأشعة الشمس في الأماكن المفتوحة.

وتتميز هذه المواقع بمناظرها الخلابة، حيث تتنوع بين المساحات الرملية الرائعة، والبحيرات الخارجية الجميلة، وتشمل حتى أبرز المناطق المعروفة في دبي، وتعدّ جميعها الوجهة الأمثل لممارسة الأنشطة والتفاعل مع هواة اللياقة البدنية الآخرين ضمن بيئة آمنة كلياً. ويقدّم كل واحد من المواقع تمارين حماسية تم إعدادها بالشراكة مع أبرز مدربي اللياقة، وتتيح للأفراد والمجموعات ممارسة الرياضة بأنواعها مجاناً وبدون الحاجة إلى أي معدّات، سواء أكانت تمارين الجمباز أو التمارين القتالية.

تجربة

في نخلة جميرا يمكن للمشاركين الانطلاق في تجربة حماسية لخسارة الوزن الزائد مع المدرب علي عمر، حيث توجد مسارات من الجري السريع التي تحفز اللياقة البدنية، وفي الخوانيج يقدم المدرب إسماعيل الحمادي، تمارين التدريب الحركي التي تساهم في تعزيز اللياقة والقدرات البدنية. وبحديقة أبراج بحيرات جميرا ينطلق تحدي الباركور مع جيسيل بوسمان، في تحدي صعود الأدراج بفئاته الثلاث في حديقة أبراج بحيرات جميرا من دون الحاجة إلى إحضار معدّات خاصة، وتضم منطقة السيف تمارين مشوقة تمزج بين الفنون القتالية والتمارين اليومية مع المدربة داريا تسيناريدز في رياضة «التايكوندو»، وذلك في إطار تمارين الفنون القتالية كومبات هيت التي تقام في السيف.

وفي البحيرات تمارين حيوية ومكثفة من تنسيق المدرّبة الشخصية ومدرّبة اللياقة البدنية جينيفر شالوحي، وفي قناة دبي المائية تقدم مدربة اللياقة البدنية عبير الخاجة، جولة جري مع التركيز على الساقين والجذع وعضلات البطن بما يساعد في تعزيز قدرتكم على التحمّل. وفي المرابع العربية مع اللياقة برفقة جوني يونغ، مدرّب فنون الدفاع عن النفس والقوة واستعدّوا لجلسة تمارين وتدريبات تحملكم سريعاً إلى عالم اللياقة البدنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز