علي أميري يترشّح لعضوية اتحاد السلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أعلن نادي البطائح عن ترشيح علي حسن أميري لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة السلة للدورة المقبلة 2020 - 2024، وذلك استناداً على السيرة الذاتية لأميري في منظومة اللعبة، حيث ارتبط بكرة السلة إدارياً في المنتخبات الوطنية ومشرفاً على اللعبة في نادي الشارقة، ويشغل أميري حالياً منصب عضو إدارة الاستراتيجية والجودة في نادي الشارقة، وساهم خلال مشواره في كرة السلة في عدد من الإنجازات على صعيد المنتخب الوطني، وفي نادي الشارقة كان أبرزها الفوز بآخر لقبين في بطولة الأندية الخليجية.

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