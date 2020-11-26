النصر يتصدّر مع انطلاقة دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

جاءت نتائج مباريات انطلاق دوري رجال اليد للموسم الجديد أول من أمس منطقية، ففي صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بالقلعة الزرقاء، تصدر النصر الترتيب العام بعد فوزه العريض على الوحدة بنتيجة 42 - 22، ليتصدر برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن جميع الفرق الأربعة الفائزة بالجولة الأولى للبطولة والتي لم تشهد أي تعادل.

وحل الشارقة وصيفاً عقب فوزه على ضيفه الوصل بنتيجة 32 - 19، ونجح شباب الأهلي في حصد أول 3 نقاط بفوزه على فريق بني ياس 31 - 18 وفاز الجزيرة على ضيفه الظفرة 24 - 15، وفاز مليحة على مضيفه دبا الحصن 31 - 22.

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