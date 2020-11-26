«دبي للسياحة» تروّج «تحدي اللياقة» في الصين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار جهودها للترويج لدبي كوجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم، نظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مجموعة من الأنشطة التفاعلية الافتراضية في عدد من الأسواق الرئيسية لتسليط الضوء على إحدى أبرز الفعاليات الرياضية، التي تنظمها المدينة وهي «تحدي دبي للياقة» في دورتها الرابعة، والتي تتواصل على مدار شهر كامل، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ونظمت «دبي للسياحة» فعالية رياضية عن بُعد لوسائل الإعلام أمس بمشاركة أكثر من 50 إعلامياً في أربع مدن صينية كبرى هي بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو، حيث تم إقامة أنشطة متنوعة عبر بث مباشر مع دبي، مع الحرص على الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية. وحضر هذه الفعالية التي أقيمت في الصين الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، بينما شارك عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري افتراضياً من دبي.

ثقة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تواصل دبي تعزيز الثقة بين السكان والزوار من خلال تنظيم فعاليات كبرى مثل «تحدي دبي للياقة»، وذلك بعد أن أعادت فتح قطاع الفعاليات لتكون بذلك من أوائل المدن العالمية التي خطت خطوات ثابتة بهذا الاتجاه. وتأتي أهمية مبادرة «تحدي دبي للياقة» ، لتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم. وإننا نهدف من خلال تواصلنا مع وسائل الإعلام في الصين إلى إبراز أهمية هذه المبادرة، إلى جانب الرسالة المهمة التي تحملها لاسيما في ظل الوضع الراهن مفادها أن المدينة آمنة وتواصل استضافة الزوار الدوليين بعد استئناف الرحلات الجوية خلال شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية سوق الصين.

مقومات

وقامت «دبي للسياحة» خلال هذه الفعالية مع ممثلي وسائل الإعلام من الصين بتسليط الضوء على أهداف تحدي دبي للياقة، وأبرز مزايا وفعاليات دورة هذا العام 2020، وكذلك الإشارة إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة واتساع دائرة الأنشطة التي تم استئناف تشغيلها وخصوصاً بعد إعادة حركة السفر للسياح في 7 يوليو.

أولوية

تم التأكيد خلال الفعالية على أن صحة وسلامة السكان وكذلك السياح تأتي في مقدمة أولويات دبي، حيث تطبق المدينة مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مختلف الأماكن التي يرتادها الجمهور.

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