تألق هجن «الرئاسة» و«العاصفة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تألقت هجن الرئاسة وهجن العاصفة من خلال مشاركتهما أمس، في تحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم.

وجاء الدخول القوي لمؤسسة هجن الرئاسة عبر المضمر علي جميل الوهيبي، الذي قدم (هملوله) على قمة الايذاع البكار المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 9:13:4 دقائق، فيما كان التألق من نصيب هجن العاصفة في الشوط الرئيسي لليذاع البكار المهجنات والذي قاد من خلاله غياث الهلالي (الشاهينية) إلى الصدارة في زمن بلغ 9:17:6 دقائق.

وحملت الثنائية لهجن العاصفة عنواناً بارزاً اسمه (شاهين)، الذي تمكن من حسم معركة اليذاع الجعدان المحليات في توقيت 9:22:3 دقائق، وجدد المضمر علي جميل الوهيبي تألقه مع شعار هجن الرئاسة من خلال الشوط الرابع للجعدان المهجنات والذي تمكن من خلاله من وضع (هملوله) في الصدارة بزمن 9:17:6 دقائق.

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