«الجودو» يطلق خدمة «البطاقة الرقمية الذكية»

المصدر: وام

بدأ اتحاد المصارعة والجودو في تطبيق التحول الرقمي الكامل من خلال إطلاق الهوية الرقمية الذكية في مختلف مجالات العمل بإدارات الاتحاد خصوصاً اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والتي تتيح لكل المشاركين الاستفادة من خدمات الاتحاد، حيث يمكن استعمالها عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة السر أو اسم المستخدم، أسوة بما هو مطبق في كثير من الخدمات المهمة على مستوى الدولة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن الخدمة التي يطبقها الاتحاد لأول مره تدشن دخول الاتحاد إلى عصر «الديغتال»، مشيراً إلى أنها تهدف لترقية العمل الرياضي بما يواكب لغة العصر من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، بدلاً من التردد على مكاتب الاتحاد في أبوظبي، وهو الأمر الذي يجعل من السهل إتمام كل المعاملات عبر الإنترنت في المخاطبات واستخراج البطاقات، واستلام التقارير الفنية، وبالتالي يعني ذلك توفير الوقت والجهد والحصول على البيانات الأساسية دون الحاجة للاتصال بالجهات المعنية بالاتحاد.

ويؤكد رئيس الاتحاد أنه من خلال تلك الخدمة الرقمية العصرية الحديثة التي يطلقها الاتحاد بعنوان «معاملات بلا ورق» بالتعاون مع شركة «Nice to meet you» تتوسع خدمات الاتحاد في الدولة، وبالتالي نسهم في خلق بيئة نظيفة، والتقليل من النفايات الورقية من خلال التحول الإلكتروني، وبالتالي نسهم في نشر ثقافة الاستغناء عن الورق وتوفير البدائل المناسبة وإتباع نهج أكثر صداقة مع البيئة يحقق انتقالاً حضارياً في مختلف ممارسات حياتنا.

واختتم الدرعي مشيراً إلى أن منافسات بطولة «اليوم الوطني الـ 49» للرجال للجودو التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو صباح غدٍ بالصالة الرياضية بنادي خورفكان ستشهد أول تطبيق للتقنية الرقمية، على 70 لاعباً من 6 أندية ممثّلة في الجزيرة، والشارقة الرياضي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية ونادي خورفكان مستضيف البطولة.

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