صالح بن عاشور يحاضر لـ 51 حكماً لكرة اليد بالنصر

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يقدم المحاضر الدولي صالح بن عاشور عضو لجنة الحكام والقانون في الاتحاد الدولي لكرة اليد رئيس لجنة الحكام في القارة الآسيوية، كل ما هو جديد في قانون اللعبة بعد التعديلات الجديدة لحكام اللعبة بدولة الإمارات والبالغ عددهم 51 حكماً بجميع درجاتهم، منهم 40 حكماً و11 حكمة و3 مراقبين فنيين. ويأتي ذلك في إطار الإعداد لقضاة الملاعب وخلال الاجتماع الذي يستضيفه نادي النصر الرياضي بدبي الأربعاء الاجتماع الدوري لحكام كرة اليد، والذي دعت إليه لجنة الحكام والقانون في اتحاد اللعبة. وسيحضر الاجتماع نبيل عاشور رئيس الاتحاد ونائبه عبد السلام ربيع رئيس لجنة الحكام وسعود صالح عضو اللجنة، والسكرتير الفني للحكام ياسر سليم.

وأكد عبد السلام ربيع المحيربي، حرص لجنة الحكام على عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية والتي انطلقت عقب الإعلان عن مجلس إدارة الاتحاد الجديد، وسيتم خلال الاجتماع التأكيد على تطبيق التعديلات الأخيرة بمواد قانون اللعبة، إلى جانب الاطلاع على بعض المواقف التي تحدث بساحات اللعبة خلال المباريات ووضع الحلول المناسبة، ومثمناً بختام حديثه الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قضاة ملاعبنا محلياً وخارجياً.

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