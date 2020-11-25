الفجيرة للتنس يعلن عودة النشاط ويستقبل النجمة إيلينا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قرر نادي الفجيرة للتنس استئناف النشاط الرياضي للموسم الجديد 2020 - 2021 وذلك بتنظيم عدد من البطولات الدولية والمحلية في مقدمتها البطولة الدولية للناشئين المقرر لها التاسع من يناير 2021، وبطولة الرواد العربية وبطولة التحدي للمحترفين، بالإضافة إلى بطولات الخليج وبطولة كأس زايد، والتي كان لنادي الفجيرة السبق في إطلاقها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمجمع الفجيرة الدولي للتنس الأرضي بحضور عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، وخالد العلي المدير التنفيذي، وصلاح الحمد مدير مجمع الفجيرة بالإضافة إلى ضيفي الشرف النجمة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رقم 19 على مستوى العالم، والمدرب استيفانو بوكو المتواجدين في الدولة بهدف السياحة والإعداد لبطولة استراليا للمحترفين.

حرص ودعم

وأكد بهروزيان في مستهل المؤتمر حرص ودعم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، رئيس النادي، على تذليل كل الصعاب وتوفير الاحتياجات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على عودة النشاط وإنجاح الموسم، مشيراً إلى أن نادي الفجيرة للتنس ظل منذ تأسيسه يسعى جاهداً للارتقاء بمستوى اللعبة في الدولة والعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد والأندية الأخرى، حتى استطاع خلال فترة وجيزة أن ينال إشادة دولية وعالمية من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات ونشر اللعبة، مشيداً في الوقت نفسه بمشروع التنس المدرسي الذي أطلقه النادي منذ العام 2010، والذي يختصر المسافات الزمنية ويسهم في دعم المواهب وتشجيع المتميزين، وإعداد أبطال قادرين على تشريف التنس الإماراتي، مقدماً الشكر لأسرة اتحاد التنس على التعاون وكل المؤسسات التي أبدت الاستعداد لدعم أنشطة النادي.

إجراءات احترازية

ومن جانبه أكد خالد العلي أن النادي قام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لدى الهيئة الاتحادية لإدارة الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن النادي نجح أخيراً في التعاقد مع ثلاثة مدربين من أصحاب الكفاءة العالية للإشراف على النشاط الذي شهد إقبالاً كبيراً بمشاركة أكثر من 90 لاعباً من الجنسين تحت أعمار من 5 إلى 14 سنة، كما كشف العلي عن تدريبات مشتركة ستقوم بها نجمة التنس العالمية إيلينا ريباكينا مع لاعبي النادي بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم.

بدورها أعربت النجمة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا عن إعجابها بالبنى التحتية لنادي الفجيرة للتنس، ووصفتها أنها تساعد على استضافة أكبر بطولات التنس العالمية.

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