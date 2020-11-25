17 دولة و12 نزالاً في «محاربي الإمارات» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة في نسختها 14 والتي تقام مساء غدٍ بصالة «جوجيتسو إرينا» أبوظبي، عن مشاركة 17 دولة في الحدث وإقامة 12 نزالاً بمشاركة نخبة من المقاتلين المحترفين، وتشهد البطولة، حسب الإعلان الرسمي عن تفاصيلها، نزالين رئيسيين للرجال والسيدات، الأول يجمع الكاميروني جوريس ديا والمغربي جعفر علوي على وزن «الديك»، والثاني الفرنسية مانون فيرورو ضد الأرجنتينية غابريلا كامبو التي تظهر لأول مرة في البطولة.

ويشارك من الإمارات المقاتلان محمد يحيى الذي سبق له الفوز في النسخة الثامنة والذي يواجه تحدي البريطاني دان كولينز، بجانب راشد داؤود الذي تتاح له الفرصة الأولى التي يخضع فيها لاختبار قوي عندما يواجه الروسي حمزة ياماديف.

من جانبه قال فؤاد درويش مدير شركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة خلال مؤتمر صحافي صباح أمس إن بطولة «محاربي الإمارات» اكتسبت زخماً عالمياً، وباتت محطة اهتمام من جميع عشاق فنون الإلعاب القتالية المختلطة، ذاكراً أن هذا النجاح لم يكن له إن يتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة بعد فضل الله وتوفيقه، إضافة إلى توجيهات عبد المنعم الهاشمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية.

وأبان درويش أن النسخة 14 ستشهد حدثاً مهماً يتمثل في النزال الرئيسي للسيدات، مشيراً إلى أن ذلك يحدث للمرة الأولى، وقال: نفخر بإقامة نزال السيدات الأول على لقب البطولة بين مقاتلتين متميزتين بجانب العديد من النزالات القوية الأخرى التي ستكون تأكيداً على تطور البطولة وقوتها.

وأكد مدير عام بالمز الرياضية أن اللجنة المنظمة التزمت بكل الإجراءات الاحترازية وأن جميع المحاربين خضعوا للحجر في أحد فنادق أبوظبي مع إجراءات الفحص المستمرة، مبيناً أن البطولة كان يفترض أن تشهد إقامة 15 نزالاً وبمشاركة 30 مقاتلاً لكن ظروف الطيران مع إجراءات الفحص أدت إلى تقليص عدد المشاركين.

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