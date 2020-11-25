الضاحية تفتتح موسم القوى في الإمارات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يفتتح اتحاد ألعاب القوى، الموسم الجديد 2020 - 2021 في الثالثة والنصف من عصر بعد غدٍ الجمعة، بإقامة سباقات بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، وذلك في ممشى حديقة الورقاء بدبي.

وستكون البطولة، هي العودة الأولى لمنافسات ألعاب القوى منذ التوقف في مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ثم اتخاذ مجلس إدارة الاتحاد قراراً بإلغاء المتبقي من بطولات الموسم الماضي.

وينتظر أن تشهد البطولة مشاركة كبيرة من الأندية التابعة للاتحاد، والتي بدأت الاستعداد منذ فترة قريبة لاستئناف النشاط المحلي، والذي عادة ما يبدأ بسباقات اختراق الضاحية، ولكنها تقام هذه المرة وسط الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصادر من الهيئة العامة للرياضة.

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