«دبي لأصحاب الهمم» يعتمد برنامج «النخبة البارالمبية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الدوري الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد برنامج إعداد لاعبيه النخبة الذين سيمثلون الإمارات في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية«بقيادة البطل البارالمبي محمد خميس والتي تستضيفها العاصمة اليابانية» طوكيو «أغسطس المقبل .

حيث يعتبر خميس أول لاعب يهدي الإمارات ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها» البارالمبية «إضافة إلى انه أول لاعب إماراتي أيضا يحرز ميداليتين ذهبيتين في الألعاب البارالمبية بحصوله على المركز الأول في» أثينا «2004» و«ريو» 2016، ويشتمل البرنامج على العديد من المعسكرات الداخلية والمشاركة في البطولات الدولية قبل خوض غمار «بارالمبية طوكيو» من أجل أن يحقق اللاعبون الطموحات المطلوبة في هذا المحفل البارالمبي المرتقب وفق النهج المرسوم حتى يرسم الأبطال صورة طيبة عن رياضة«أصحاب الهمم» بالدولة التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام تعزيزاً للنجاحات التي حققتها خلال مشاركاتها في النسخ السابقة للدورات البارالمبية وعدم التفريط في هذه المكتسبات لترك بصمة جديدة في التحدي البارالمبي المقبل.

ووجه الاجتماع الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته لانطلاقة النشاط الرياضي وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم لتجاوز تحديات مرحلة جائحة«كورونا» و من أجل الاستعداد للاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة في أعقاب التحديات التي تواجه رياضة«أصحاب الهمم» في العالم بعد الجائحة وخصوصا أن النادي وضع الخطط الكفيلة الخاصة باستعادة اللاعبين لجاهزيتهم لتحقيق المراد على الصعد كافة بعد هذه التداعيات والتي تسببت في إيقاف النشاط وتأجيل دورة الألعاب البارالمبية.

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