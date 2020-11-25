حبيب نور مدرب في «محاربي الإمارات» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، اكتمال كافة الترتيبات لإقامة الحدث الدولي في نسخته الـ 14 بعد غد بصالة «جوجيتسو ارينا» أبوظبي التي تعود إليها البطولة عقب تنظيم النسخة السابقة في دبي وسيتم الكشف عن كل تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عند الحادية عشرة صباح اليوم، وتشهد البطولة ظهور البطل العالمي حبيب نور محمدوف كمدرب للمرة الأولى للمقاتلين إسلام محمدوف ومولد قابلييف.

كما تشهد هذه النسخة عودة المقاتلَين الإماراتيين حيث يشارك الثنائي محمد يحيى وراشد داوود، ويأمل الأول في تكرار فوزه الذي حققه في النسخة الثامنة، أما راشد يشارك للمرة الأولى في نزالات المحترفين في ظل حرص محاربي الإمارات على دعم المواهب الإماراتية الصاعدة لتشق طريقها في عالم الاحتراف

ويقام النزال الرئيسي على لقب البطولة في فئة السيدات في لقاء قوي يجمع الفرنسية مانون فيرورو (6-1) والأرجنتينية غابرييلا كامبو(6-1)، وكانت فيرورو قد أثارت إعجاب الجمهور واستحقت المنافسة على لقب البطولة، أما غابرييلا فقد حلت بدلاً عن الأسترالية كيسي أونيل التي تعاقدت معها منظمة UFC بعد أدائها المبهر في النسخة 13.

كما يشهد النزال الرئيسي المشترك منافسة أخرى على لقب وزن الديك (62 كجم) للرجال بين الكاميروني جوريس ديا (7-2) والمغربي جعفر علوي (11-3).

من جانبه أكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة مدير عام شركة بالمز الرياضية، أن النسخة 14 من البطولة تأتي لاستكمال النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ الماضية، ولتؤكد ريادة أبوظبي عاصمة الألعاب القتالية في العالم، وتعزز قدرتها في كسب التحديات باستمرارها في إقامة الحدث الدولي للمرة الرابعة في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم.

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