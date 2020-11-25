ميرزا الصايغ: حمدان بن راشد يتوج ببطولة الملاك في إنجلترا

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن تفاصيل السباق الثالث للمضمار الأصفر، والذي سيحمل اسم «سباق ند الشبا» ويقام بعد غد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عن بُعد، الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورعاة السباق، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وتقدم ميرزا الصايغ، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على عودتهما سالمين معافين إلى أرض الوطن عقب رحلة العلاج، داعياً الله عز وجل أن يمن على سموهما بالصحة والعافية.

وأعلن ميرزا الصايغ فوز سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ببطولة الملاك في الموسم الإنجليزي على الرغم من تمديد الإعلان لغاية شهر ديسمبر، إلا أن كافة التوقعات تشير أنه لن يكون هناك تغيير في النتائج.

وأشاد ميرزا الصايغ بإنجازات خيول آل مكتوم الكرام في المضامير العالمية، وتصدرهم مشهد الفروسية ليس فقط في بريطانيا بل أيضاً إيرلندا واستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.

وأكد ميرزا الصايغ، أنه ابتداء من الثاني من ديسمبر المقبل سوف تبدأ برامج فعاليات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، والتي سوف تستمر لمدة سنة كاملة، ومن هذا المنطلق أتمنى من مضمار جبل علي أن يكون جزءاً من هذه الفعاليات بمشاركة الرعاة، مضيفاً أن إسطبلات «شادويل» وأذرعها العالمية على استعداد تام في المساهمة مع المضمار الأصفر والشركاء في الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة والانطلاق نحو الخمسين سنة المقبلة.

وتحدث ميرزا الصايغ عن رعاية «مزارع شادويل» للشوط الرئيسي في جبل علي قائلاً: رعايتنا تأتي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهو التزام أمام جبل علي والجماهير ورياضة الفروسية بشكل عام، خاصة أن المضمار الأصفر دائماً تكون سباقاته مثيرة ونتائجها مفاجئة، إذ نرى أسماء لامعة تقلب التوقعات خلال السباقات التي تقام على المضمار.

دعم

ومن جانبه تقدم المهندس شريف الحلواني مدير المضمار بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه المتواصل للمضمار الأصفر، حيث ترعى «مزارع شادويل» السباق الرئيسي يوم الجمعة، وقال: من جانبنا نقدر هذا الدعم الكبير من سموه للمضمار الأصفر.

و أعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن مشاركة 53 خيلاً في أشواط السباق الستة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط 424 ألف درهم. كما أعلن عن تصدر محمد خليفة البسطي قائمة الملاك برصيد 4 انتصارات.

سحب السيارات

أعلن عبد الله الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية عن مواعيد سحب السيارات والتي جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تكريماً للدور الذي يقوم به الإعلاميون خلال تغطيتهم لسباقات المضمار الأصفر، إذ سيكون السحب الأول يوم 22 يناير المقبل، والسحب الثاني يوم 5 فبراير المقبل، والسحب الثالث والأخير سيكون يوم 19 مارس المقبل.

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