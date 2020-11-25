انطلاق منافسات بطولة الشرطة للفرق التخصصية

دبي - البيان الرياضي

انطلقت بطولة الشرطة للفرق التخصصية الرابعة، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية بمنطقة الروية على مدار 4 أيام، بمشاركة 10 فرق، يمثلون القيادات العامة للشرطة بالدولة ووزارة الداخلية.

حضر افتتاح البطولة، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والعميد عارف علي عبيد الريس، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من الضباط بشرطة دبي.

وأشاد اللواء الشامسي بالحرفية التي قدمتها الفرق التخصصية في فعاليات اليوم الأول.

واشتملت البطولة في اليوم الأول على مسابقتين، حيث تم التعامل مع اثنين من السيناريوهات، هما «التحدي التكتيكي للتعامل مع إنقاذ رهينة، وسيناريو الهجوم»، والذي يعتمد على رماية أهداف مختلفة ورفع وزن ثقيل.

وتواصل البطولة فعالياتها على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

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