«جودو الإمارات» يشارك في «الرياضة نحو تعزيز السلام»

المصدر: أبوظبي - وام

شارك محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للسلام والتسامح، في مهرجان الشباب الافتراضي العالمي، الذي انعقد أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان «الرياضة نحو تعزيز السلام».

وتم خلال المناقشات، طرح برنامج الجودو من أجل السلام، الذي تأسس بهدف تعزيز قيم السلام والتعايش في جميع أنحاء العالم، ترجمة لفلسفة الجودو من أجل السلام، المعتمدة في مدونته الأخلاقية، تحت شعاره المعلن «المساعدة والرفاهية المتبادلة».

وأكد الدرعي في مداخلته بالمؤتمر، أن الرياضة، بما فيها الأنشطة التنافسية والبدنية، أداة قوية لحل النزاعات، وبناء مجتمعات أفضل، وأنه باعتبار فنون الدفاع عن النفس من الرياضات الأولمبية النبيلة، فإن الجودو تقود المسيرة، من حيث التعليم ودعم التنمية الاجتماعية، وتعزيز الوسائل التي تقوم بمعالجة القضايا، وإزالة التشوهات الاجتماعية لمساعدة الناس على العيش معاً.

وأكد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، أن رسالة «الجودو من أجل السلام»، ساهمت في ترسيخ روابط التعاون بين مختلف الشعوب.

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