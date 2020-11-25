تحدي دبي للجري 2020 دعوة لمشاركة قياسية الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجّه تحدي دبي للياقة 2020 الدعوة لسكان المدينة للاستعداد للمشاركة بأعداد قياسية في تجربة جري فريدة من نوعها، حيث تنطلق فعالية تحدي دبي للجري المجانية الأكبر على مستوى المدينة بعد غد الجمعة، وستتحول دبي بكاملها إلى ميدان رياضي واسع مناسب لكافة الأعمار من مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية، وسيتاح لكافة المشاركين المجال للاحتفال بالإنجاز الذي يحققونه بكونهم الأوائل أو الأسرع أو من اجتازوا المسافة الأبعد.

ويمكن للجميع الجري أو الهرولة أو المشي مع أفراد العائلة والأصدقاء للمسافة التي يختارونها وضمن المسار الذي يفضلون الانطلاق منه، سواء أكانوا عدّائين متمرّسين أو مبتدئين يرغبون في تنمية مهاراتهم في رياضة الجري. وسيتسنّى للمشاركين من عائلات وزملاء إبراز كامل إمكانياتهم وتحدي أنفسهم من خلال الانضمام إلى مسارات متنوعة والجري لمسافات يختارونها هم بالتوقيت الذي يناسب رغبتهم.

ويجسّد تحدي دبي للجري التنوع الكبير والغني الذي تتميز به مدينة دبي. وسيشهد الحدث المجاني أيضاً شراكة خاصة مع حملة «التعليم دون انقطاع» التي تنظمها «دبي العطاء» لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام. ويلتزم تحدي دبي للياقة بتوفير بيئة آمنة للجميع أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وتبقى الصحة العامة والسلامة من أهم الأولويات طيلة مدة الحدث ويُنصح الجميع بالتقيد بكافة الإجراءات الوقائية الصادرة والتدابير الاحترازية بما في ذلك إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويدعو التحدي المشاركين في يوم الفعالية إلى التقاط صورة لأنفسهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحرص على ذِكر @dubaifitnesschallenge واستخدام وسم #DubaiRun للحصول على فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم. وللتسجيل في تحدي دبي للجري والاطلاع على المزيد من التفاصيل، الرجاء زيارة موقع الفعالية الإلكتروني www.dubairun.com.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز