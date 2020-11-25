هانسن يتأهل إلى «غولف موانئ دبي»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

حجز الدنماركي يواكيم هانسن مقعده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية ختام موسم الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد حصوله على أول لقب في الجولة الأوروبية في بطولة جوهانسبرغ المفتوحة.

وقفز 59 مركزًا دفعة واحدة إلى المركز 43 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ليضمن التواجد في البطولة الختامية التي ستقام على ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وحصل الجنوب أفريقي ويلكو نينابر على المركز الثاني ليقفز إلى المركز 62 في ترتيب «السباق إلى دبي».

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