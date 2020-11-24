حمدان بن محمد يشهد تألق العاصفة في يوم اللقايا

المصدر: دبي -البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في ميدان المرموم اليوم تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم، وأقيم السباق على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومتر.

وجاءت البداية مع هجن العاصفة والتي تمكنت من السيطرة على قمة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بواسطة (الشاهينية) التي ظفرت بالمركز الأول تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي وذلك في زمن بلغ 7:34:9 دقائق، أما الشوط الثاني والمخصص للقايا البكار المهجنات فقد كان من نصيب اللون الاحمر لهجن الرئاسة حيث تمكن المضمر الظافر علي جميل الوهيبي من قيادة (هملوله) للصدارة مسجلة توقيتاً وقدره 7:28:8 دقائق.

وعادت هجن العاصفة للسيطرة على القمة مجدداً من خلال الشوطين الثالث والرابع، حيث قاد غياث الهلالي (شاهين) الى صدارة الجعدان المحليات بزمن وقدره 7:30:7 دقائق، بينما كان الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات من نصيب (شاهين) لهجن العاصفة والذي حقق زمناً بلغ 7:35:6 دقائق.

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