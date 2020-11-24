" دبي لأصحاب الهمم" يعتمد برنامج "النخبة" لبارالمبية طوكيو

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الدوري الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد برنامج إعداد لاعبيه النخبة الذين سيمثلون الإمارات في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر أغسطس 2021، بقيادة البطل البار أولمبي محمد خميس الذي يعتبر أول لاعب يهدي الإمارات ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها" البارأولمبية "، إضافة إلى كونه أول لاعب إماراتي يحرز ميداليتين ذهبيتين في الألعاب البارأولمبية في " أثينا " 2004 " و"ريو" 2016.

يشتمل البرنامج على العديد من المعسكرات الداخلية و المشاركة في البطولات الدولية قبل خوض غمار " بارأولمبية طوكيو" تعزيزا للنجاحات التي حققتها الإمارات خلال مشاركاتها في النسخ السابقة للدورات البارالمبية.

و وجه الاجتماع الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته لاستئناف النشاط الرياضي من جديد، وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم لتجاوز تحديات مرحلة جائحة" كورونا" من خلال تطبيق بروتوكول الوقاية والإرشادات الاحترازية لتوفير الرعاية والحماية الصحية للجميع.

و اطلع المجلس من لجنة الاستثمار و التطوير على حزمة من المشاريع التي تحقق الاكتفاء الذاتي للنادي وصولا إلى الأهداف المنشودة في إطار سعيه الحثيث للاكتفاء الذاتي وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة.

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