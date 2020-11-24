«دورة الشيخة هند للسيدات» تختتم النسخة الثامنة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار السبت الماضي على منافسات النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأقيمت فعالياتها خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر 2020.

وشهدت الدورة هذا العام تنافسًا قوياً بين منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في 6 رياضات فردية متنوعة هي البولينغ، سباق الطريق للجري 3 كيلومترات، سباق الدراجات الهوائية لمسافة 18 كيلومتراً، الريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، والتي جرت مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين المشاركات.

وتم تتويج الفائزات في ختام منافسات كل لعبة رياضية مباشرة، ففي بطولة الريشة الطائرة فازت في فئة المواطنات منى السهلاوي من اينوك بالمركز الأول، تلتها أمل يوسف من النيابة العامة في المركز الثاني، وحلت روضة الهاجري من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت نفيسة سارا سيراج من مؤسسة دبي للإعلام بالمركز الأول، تلتها جيانو مايا بارال من سوق دبي الحرة في المركز الثاني، وحلت جيانيلي كابولونغ من هيئة الصحة في دبي في المركز الثالث.

وفي منافسات بطولة الكروس فت فازت في فئة المواطنات نورة السراح من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول، تلتها حمدة المري من جامعة زايد في المركز الثاني، وحلت لطيفة الفلاسي من هيئة دبي للثقافة والفنون في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات فازت هبة السيد صلاح الدين من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها آنا زيه من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت سارا شيهادي من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الثالث. وفي بطولة الدراجات الهوائية فازت في فئة المواطنات صفية الصايغ من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركز الأول، وفي فئة المقيمات فازت سماح محمد من شرطة دبي بالمركز الأول.

نتائج

وفي بطولة البولينغ فازت سعاد يوسف سعيد من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، وفي فئة المقيمات فازت ليدي ليز آن من معهد فيم للتدريب بالمركز الأول.

وفي بطولة تنس الطاولة فازت في فئة المواطنات هبة سامي من النيابة العامة بالمركز الأول ، وفي فئة المقيمات فازت سندس سالم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول.

وفي سباق الطريق فازت في فئة المواطنات اللاعبة مريم مبارك من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، تلتها روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، وحلت نورة جاسم من جهاز أمن الدولة في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول.

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