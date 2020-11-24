100 مليون درهم لبناء مجمّع عالمي للتنس في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، عن وضع حجر أساس لمجمع تنس بمواصفات عالمية في واحة دبي للسيليكون الذي تقوم بتطويره مجموعة «هب جلوبال»؛ منصة محرك البحث الشاملة على الإنترنت، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليون درهم. ووضع حجر الأساس للمشروع الذي يمتد على مساحة 100 ألف قدم مربع، كل من الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون.

وأناستازيا الحاج، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «هب جلوبال» وليث العاني مدير عام المجمع الرياضي، وذلك بحضور كلٍ من سارة أحمد باقر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس. وقال الدكتور جمعة المطروشي: «تلتزم سلطة واحة دبي للسيليكون بتوفير بيئة مثالية لشركائها لمواصلة تطوير أعمالهم ، ويؤكد وضع حجر الأساس للمجمع ، حرصنا الدائم على دعم شركاء الأعمال لمواصلة تقديم مرافق عصرية».

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