قوارب التجديف 30 قدماً تنطلق في دبي الجمعة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً يوم الجمعة المقبل في قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، وذلك ضمن فعاليات الموسم البحري الرياضي 2020 - 2021

وبدأت اللجنة المنظمة في النادي منذ يوم الأحد الماضي استقبال طلبات المشاركة والتسجيل للسباق من قبل النواخذة والملاك، حيث تستمر عملية التسجيل حتى غداً موعد إعلان القائمة النهائية تمهيداً للانتقال في اليوم التالي إلى موقع السباق الذي سيتحول إلى خلية عمل.

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