30x30 نمط حياة رياضية أكثر صحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قالت مها القطان، الرئيس التنفيذي لإدارة الموظفين في «موانئ دبي العالمية»: يسعدنا أن نكون شريكاً لـ«تحدي دبي للياقة» بدورته لعام 2020.

حيث سنعمل سوياً لجعل فعالية العام الحالي الأكثر شموليةً حتى الآن. وبدعمٍ من قيادتنا وتوجيهٍ من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فقد قام «تحدي دبي للياقة» بإحداث تغيير إيجابي كبير نحو نمط حياة أكثر صحة وجعل الرياضة جزءاً أساسياً في مجتمعنا.

وأوضح معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سبّاقاً إلى دعم المبادرات التي تصب في مصلحة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نقدم دعمنا مجدداً لتحدي دبي للياقة، الحدث الراسخ على تقويم الفعاليات الثقافية في الدولة، ونفخر بالتعاون مع فريق التحدي من جديد لنعمل معاً على غرس عادات الصحة واللياقة والعافية في أوساط مجتمعنا بمختلف أطيافه.

التزام

من ناحيتها، قالت إيمان مدني، تنفيذي أول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في غرفة تجارة وصناعة دبي: إن دعم الغرفة لتحدي دبي للياقة يأتي التزاماً منها بغرس قيم الصحة والرياضة والسلامة الجسدية والذهنية بين موظفيها، مؤكدة أن المبادرة ترسخ سمعة دبي ومكانتها كوجهة للرياضة والصحة.

كما أفاد عبدالله سالم المانع، مدير عام «اتصالات» في دبي: نفتخر بدعم المبادرات التي تحفّز أفراد المجتمع بكافة شرائحهم على اتباع أنماط الحياة الصحية. ونثمن الدور البارز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونشكر دعمه المتواصل للأنشطة الرياضية، ودعوته كافة مكونات المجتمع للمشاركة في النسخة الرابعة من تحدي دبي للياقة وذلك بعد النجاح اللافت لنسخة العام الماضي.

أهداف

من ناحيته، قال الدكتور شرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي «مستشفيات وعيادات أستر»: «تحدي دبي للياقة» مبادرة ممتازة من قبل حكومة دبي، لتحفيز المدينة على الحفاظ على لياقتها البدنية والعقلية، وسيمكّن شهر تحدي دبي للياقة سكان المدينة ببطء من العمل على صحتهم الجسدية والعقلية عند عودتهم إلى الحياة الطبيعية الجديدة ونتطلع إلى العمل تحت رعاية سموه وإنجاح هذا الحدث.

بدوره، قال كينيث دكوستا، المدير الإداري لمجموعة شركات «بركات»: يقدر مستهلك جيل الألفية لدى بركات المهتم بالصحة ما نقدمه كعلامة تجارية من نزاهة واجتهاد، سواء كانت عصيراً أو قطع فواكه وخضراوات، أو المجموعة المتنوعة من السلطات الجاهزة للأكل، وتؤكد هذه المشاركة التزام شركة بركات كشركة إماراتية محلية بتعزيز الصحة والعافية بما يتماشى مع أهداف تحدي دبي للياقة.

رؤية

من جانبه، قال حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»: نحرص على المساهمة في تعزيز صحة المجتمعات من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات الصحية وحملات التوعية التي تساعد على تبني نمط حياة صحي ونشط، وفي هذا الإطار، نفخر بدعمنا للعام الثالث على التوالي لتحدي دبي، والعمل مع مجموعة من الشركاء لتحقيق هذه الرؤية في دبي وكافة إمارات الدولة.

في حين، قال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة شيلد مي الإمارات: فخورون بأن نكون شريك التعقيم الرسمي لتحدي دبي للياقة 2020، نحن سعداء ومتحمسون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة التي بدأها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف دعم اللياقة البدنية والصحة والعافية لساكني إمارة دبي.

دعم

يُنظم «تحدي دبي للياقة» هذا العام، بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ومجلس دبي الرياضي، وبرعاية كل من: موانئ دبي العالمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماي دبي، وغرفة دبي، ودبي فستيفال سيتي، وبلدية دبي، وطيران الإمارات، واتصالات، و«فيتبيت»، وكايت بيتش، وشبكة الإذاعة العربية، وأستر، وبركات، وضمان، وآي إم جي، وشيلد الشرق الأوسط، وطلبات، وتأمين الفعاليات، وهيئة الصحة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشرطة دبي، ودبي لخدمات الإسعاف، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

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