«تمهيدي» ماراثون اليوم الوطني للهجن الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن تنظيم السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن يوم الجمعة المقبل استعداداً للنسخة السادسة من الماراثون الذي ينطلق بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، في شهر يناير المقبل.

ويضم السباق التمهيدي الأول الذي يقام في المرموم، شوطين، خصص الأول لمتسابقين دون سن الـ29 والثاني لمتسابقين فوق سن الـ30، وتبلغ مسافة السباق 4 كيلومترات، ورُصدت جوائز بقيمة 50 ألف درهم لكل شوط. وسيقام السباق التمهيدي الثاني، 25 ديسمبر المقبل، لمسافة 6 كيلومترات، ويتكون من شوطين وخصص للفئتين العمريتين «دون 29 سنة وفوق 30 سنة».

وأشارت سعاد درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى النجاح الذي حققته هذه السباقات التمهيدية التي تمت إضافتها إلى أجندة البطولات، وقالت أطلقنا السباقات التمهيدية العام الماضي بهدف تشجيع فئة عمرية واحدة «ما فوق 30 سنة»، إلا أننا وجدنا إقبالاً واسعاً من قبل الشباب، لذا أضاف المركز شوطاً ثانياً ليمنح فرصاً متساوية لكل المشاركين استعداداً للسباق الرئيس لماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي تبلغ مسافته 11 كيلومتراً، ويقام 29 يناير المقبل، كما حرص المركز على زيادة قيمة الجوائز من خلال الشوط الجديد، وترسيخ نهجه في استهداف فئة الشباب.

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