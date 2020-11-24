5 ملايين درهم جوائز بطولات الجوجيتسو في موسم 2021

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو، في مؤتمر صحافي «افتراضي» أمس، عن أجندة بطولات 2021، وكشف عن رفع موازنة الجوائز لمختلف البطولات إلى 5 ملايين درهم، وتقرر إضافة 4 جولات جديدة إلى كل من بطولتي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ، و«أم الإمارات» لتصبح 5 جولات لكل بطولة، وتم تعديل اسمي البطولتين ليصبحا دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، ودوري أم الإمارات للجوجيتسو، كما تشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إضافة فئة السيدات لأول مرة.

وتم إطلاق بطولة الإمارات الوطنية، وتقام في ختام الموسم، وتعتمد على النظام الفردي، فيما تمنح نقاطاً مضاعفةً للمشاركين،وكشف الاتحاد عن اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن الفئات العمرية «الناشئين والشباب والكبار»، ويحصد اللاعبون النقاط لأنديتهم، ولهم لتحسين تصنيفهم، ويتم تحديد أصحاب التصنيف الأفضل في ختام الموسم وتكريمهم.

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