تعاون بين مجلس دبي الرياضي ولجنة مكافحة المنشطات

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

عقد مجلس دبي الرياضي صباح أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون لتحقيق الهدف المشترك في جعل القطاع الرياضي بيئة خالية من المنشطات.

وحضر الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وعقيد طبيب د. ريمة الحوسني طبيب استشاري طب رياضي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وفيصل حاجي خبير جينات ومختبرات نائب رئيس اللجنة وأسماء النعيمي طبيب استشاري غدد وأمراض باطنية عضو مجلس إدارة اللجنة.

وبحث اللقاء أوجه التعاون لتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لتسجيل كل الرياضيين بأندية دبي في اللجنة، واستعراض كيفية تقديم استراتيجيات مبتكرة تخدم القطاع الرياضي وتساهم في ترسيخ الوعي لدى جميع الرياضيين.

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