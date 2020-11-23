شباب الأهلي بطل كأس الامارات في كرة الصالات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

توج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي فريق نادي شباب الاهلي بطلا لكأس الامارات لكرة قدم الصالات للمرة الثانية بعد فوزه على مليحة 6-4 بصالة نادي البطائح بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة كرة الصالات واللواء محمد احمد المري رئيس ادارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الاهلي.

افتتح مليحة التسجيل "ق4" عن طريق عبدالله كرمستجي وعدل راشد عبيد النتيجة لشباب الاهلي "ق5" وتقدم عبدالله الفلاسي لشباب الأهلي "ق7" ثم عادل جواو لمليحة 2/2 "ق15" وتقدم ناثان لشباب الأهلي من جديد "ق15" وعدل جواو النتيجة "ق 16" ثم سجل حسين مال الله لشباب الاهلي في الدقيقة الأخيرة لينهي شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً 4/3 وفي الشوط الثاني عاد جواو للتعديل "ق23" قبل أن يسجل ناثان الهدف الخامس لشباب الاهلي وأتبعه راشد عبيد بالهدف السادس من ركلة ضربة جزاء.

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