«دراجات أبوظبي» يخوض 3 سباقات خلال 48 ساعة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يشارك فريق نادي أبوظبي للدراجات 3 سباقات خلال 48 ساعة رافعاً شعار «كل التحديات ممكنة»، وذلك في خطوة تهدف إلى التواجد في المنافسات، والتجهيز للسباقات الكبرى ضمن برنامج الاتحاد للموسم الجديد.

ويخوض عدد من دراجي الفريق سباق ليوا بمنطقة الظفرة المقرر الجمعة المقبل، كما يخوض عدد من دراجي النادي في اليوم نفسه السباق الذي سيقام في جبل جيس برأس الخيمة، وفي اليوم التالي يشارك عدد من دراجي النادي في «سباق السلم» بدبي.

وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات أن العمل الدؤوب الذي قام به الجهازان الفني والإداري مع الفريق وضع الفريق في المسار الصحيح من خلال الإعداد الجيد الذي حصل عليه، وبالتالي منحه إمكانية المشاركة في عدد من السباقات خلال فترة زمنية قصيرة دون تأثير سلبي، حيث تم توزيع الدراجين على السباقات وفق برنامج دقيق يسهل مشاركاتهم بشكل جيد، ويمنح الفريق التواجد في كل التحديات، مع الالتزام بالمشاركة في السباقات المجتمعية التي هي وسيلة لتجهيز الفريق للمسابقات الرسمية، وتنفيذاً لبرامج المسؤولية المجتمعية في نشر رياضة الدراجات وتعزيز ثقافتها، وجعلها أسلوب حياة.

وأضاف: الهدف من كل هذه المشاركات التنافسية والمجتمعية للفريق هو تطوير الجانبين البدني والفني للدراجين للوصول إلى أعلى مستوى، استعداداً لخوض السباقات الكبرى التي سينظمها الاتحاد في الموسم الجديد.

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