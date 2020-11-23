عبيد الحمادي بطل «تنشيطية القوس والسهم»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

توج عبيد الحمادي من نادي الشارقة الرياضي بالميدالية الذهبية في فئة القوس الأولمبي ضمن البطولة التنشيطية الأولى للمرحلة العمرية فوق 18 سنة للرجال والسيدات وأصحاب الهمم التي نظمها اتحاد القوس والسهم، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف الأندية في المنافسات التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور حسن المزروعي الأمين العام وسالم جمعة رئيس اللجنة الفنية.

وجاء مهدي ماديبو من نادي الشارقة الرياضي كذلك في المركز الثاني، وحصل انوجيتاس لونيس من نادي العين للفروسية والرماية والغولف على المركز الثالث.

وفي فئة الرجال- القوس المركب حصل عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والغولف على المركز الأول، وعبدالكريم الجناحي من نادي الشارقة الرياضي على المركز الثاني، ويوهانز هيندرك من نادي رماة دبي على المركز الثالث.

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وشهدت البطولة مشاركة أكثر من40 رامياً ورامية تنافسوا في فئتي القوس الأولمبي والقوس المركب، وسط أجواء غلفتها الروح الرياضية والطاقة الإيجابية مع عودة نشاط الاتحاد الرسمي لأول مرة عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيمت المنافسات وفق الإجراءات المعتمدة من الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والهيئة العامة للرياضة.

وأكد حسن المزروعي، أمين عام الاتحاد، أن أبرز مكاسب هذه البطولة يكمن في عودة اللاعبين لأجواء المنافسات بعد فترة توقف طويلة وتطبيق النظام الإلكتروني المستخدم من قبل الاتحاد الدولي ويعرف باسم «Inaseo»، وقال: تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النظام الإلكتروني الدولي في بطولة محلية في الإمارات بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، مما يجعلنا نشعر بالفخر إنه تم تطبيقه بواسطة كوادر محلية التي استفادت من ورش العمل التي أقامها الاتحاد على مدار الفترة الماضية في إطار حرصه على صقل مواهب وتطوير كافة أركان اللعبة والارتقاء بالجوانب الفنية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد.

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