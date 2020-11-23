5 مباريات في انطلاق موسم دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تنطلق اليوم بـ 5 مباريات منافسات دوري رجال اليد والذي يمثل المسابقة الثانية للموسم 2020 - 2021، حيث كانت البداية ببطولة كأس الإمارات والتي تم تأجيل الأدوار النهائية حتى بداية يناير المقبل، وتشهد البطولة مشاركة 11 فريقاً بعد انضمام فريق دبا الفجيرة.

وستكون الانطلاقة اليوم بإقامة 5 مباريات في الخامسة مساءً، حيث يلتقي النصر مع الوحدة بصالة الأول ويحل فريق مليحة ضيفاً على الوافد الجديد فريق دبا الحصن، ويستقبل الجزيرة نظيره فريق الظفرة، ويحل فريق بني ياس ضيفاً على فريق شباب الأهلي، والشارقة يستقبل الوصل، ويغيب عن الجولة فريق العين، وتقام البطولة بنظام الدوري العام من دورين.

وتعتبر موقعة الصالة البيضاء بنادي الشارقة الأبرز بمباريات اليوم والتي يستقبل خلالها فريق الشارقة نظيره فريق الوصل، ويتطلع فريق الشارقة لبداية جيدة تتمثل بالفوز في بداية مشواره برحلة الدفاع عن اللقب، بينما يتطلع الوصل لتخطي عقبة مضيفه.

ويشهد الموسم الجديد تغييرات واسعة على مستوى الأجهزة الفنية فعلى مستوى المدربين يشهد هذا الموسم تواجد المدرب المواطن حيث يقود فريق النصر سعيد محمد ويقود فريق الوصل خالد احمد، بينما تسجل المدرسة الفنية المصرية الغالبية بتواجد 7 مدربين، ومدربين من تونس، والملفت للنظر تواجد 5 من أبناء الإمارات مدربين مساعدين، ومصري مساعد مدرب.

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