الإمارات تعتذر عن استضافة البطولة الخليجية لأندية الطائرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اعتذر الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، عن تنظيم البطولة الخليجية الـ 38 للأندية خلال الفترة من 28 يناير حتى 6 فبراير 2021، وبدأت اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي، في البحث عن دولة بديلة لاستضافة البطولة.

وكانت النسخة الماضية من البطولة، قد أقيمت في الكويت خلال فبراير 2020، ومثل فيها نادي العين دولة الإمارات، واحتل المركز السادس الأخير في ترتيب البطولة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنظيمية خلال ديسمبر أو يناير المقبل، لتحديد مصير البطولة إما بالتأجيل أو بنقلها إلى دولة أخرى، مع العلم أنه لم تتقدم أي دولة حتى الآن لاستضافة البطولة بديلاً للإمارات، رغم عرض اللجنة التنظيمية للبطولة على باقي الدول الأعضاء.

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