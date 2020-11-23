اتحاد الجوجيتسو يكشف عن برنامج الموسم وزيادة جوائزه المالية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن بدء تحديات برنامج الموسم الجديد منتصف ينابر المقبل ببطولة "أم الإمارات" مع زيادة جوائزه المالية للموسم الجديد إلى 5 ملايين درهم وإقامة بطولة نائب رئيس الدولة بنظام الدوري من 5 جولات، مع زيادة الجولات في عدد من المنافسات الأخرى، واستحداث بطولة "الإمارات الوطنية" ضمن أجندة الموسم الجديد في خطوة تستهدف منح اللاعبين فرصة المزيد من الاحتكاك القوي وتطوير اللعبة، على أن يستمر نشاط الموسم حتى أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي صباح الموسم عبر تقنية الإتصال المرئي، بمشاركة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية.

وحسب التعديلات تقرر أن تكون قيمة الجائزة المالية لبطولة كأس رئيس الدولة 1.2 مليون درهم، وبطولة دوري نائب رئيس الدولة 1.1 مليون درهم، بطولة "أم الإمارات" 500 ألف درهم، بطولة الإمارات الوطنية 300 ألف درهم، بطولة التحدي 300 ألف درهم، البطولة الرمضانية 100 ألف درهم.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن عام 2021 يمثل فرصة ذهبية لرياضة الجوجيتسو من أجل مواصلة مسيرة النجاحات، وبين أن الجوائز المالية للبطولات تم تعديلها لتشجيع الأندية وزيادة الدوافع لديها مع منحها الزخم الذي تستحقه.

وأكد فهد علي الشامسي إقامة بطولة أبوظبي للمحترفين في موعدها المحدد سابقا في شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى اكتمال كافة الترتيبات لإقامة الحدث المهم من كافة النواحي، مقدما الشكر لكل وسائل الإعلام على الدعم والتعاون، ذاكرا أن الاتحاد والأعلام أسرة واحدة تعمل لهدف مشترك.

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