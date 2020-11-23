«جواهر» نجمة «مزاينة الإيذاع» في مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مهرجان الظفرة بدورته 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج 4 أشواط إيذاع محليات (شرايا وتلاد) لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ضمن مزاينة الإبل من الأسبوع الثالث للمهرجان، بحضور اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وشهد إعلان النتائج عدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، وسط إجراءات احترازية ووقائية وبنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنصة الرئيسية للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج الأشواط التي خصص لها 35 جائزة، عن فوز «جواهر» لمالكها الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان في المركز الأول في شوط إيذاع لأصحاب السمو الشيوخ - محليات، بينما جاءت في المركز الثاني «لحقة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت في المركز الثالث «المسك» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وكان المركز الرابع من نصيب «سمحة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، في حين جاءت في المركز الخامس «حشمة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل - محليات حازت على المركز الأول «مرضية» لمالكها عامر يريو سويد المنصوري.

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