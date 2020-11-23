«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنظم أول بطولة دوري محلي في الصين

المصدر: شنغهاي - وام

نجحت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في إقامة أول بطولة دوري محلي في مدينة شنغهاي الصينية أمس بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 9 دول وحضور راشد مطر القمزي القنصل العام للدولة في شنغهاي وعدد من المسؤولين في الصين.

وأقيمت البطولة - التي تدشن بروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين - في ظل تطبيق أعلى معايير السلامة وكافة الإجراءات الاحترازية لتخرج في أبهى صورة بعد منافسات قوية في مختلف الأوزان والأحزمة. وتوج كيمال جونج ندوز بذهبية الحزام الأسود لوزن 94 كجم، فيما فاز باي سن بذهبية الحزام البني لوزن 69 كجم، ووينجي كي بلقب الحزام البنفسجي لوزن 85 كجم، واليزا دونر بذهبية وزن 95 في الحزام البنفسجي. وشهدت البطولة توزيع 141 ميدالية ذهبية على اللاعبين من أصحاب المركز الأول، و132 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و74 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، وشهدت أيضاً فوز أكاديمية «شنغهاي بي جي جي» بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات المشاركة.

تحدٍّ

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو أن قرار إقامة الدوري المحلي للرابطة وسط هذه الظروف مثل تحدياً كبيراً. وقال: «بموجب التوجيهات الصادرة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي تقوم الرابطة بتنظيم ما يزيد على 80 بطولة في مختلف قارات العالم، للمساهمة في بناء ركيزة رياضية قوية تقوم على أسس متينة من التعاون المتبادل».

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