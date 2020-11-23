إثارة كبيرة في «دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إثارة كبيرة أول من أمس. وحقق الحدث الذي أقيم بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة نجاحاً عريضاً تمثل في مشاركة ما يصل إلى 100 مشارك من مختلف الجنسيات .

واستطاع المتسابق الفلبيني في بويت بالون أن يخطف الأضواء من جميع المشاركين في البطولة بنجاحه في اصطياد سمكة «سكل» عملاقة بوزن 27.2 كلغ أهلته للفوز بالمركز الأول في هذه الفئة وحصد الجائزة الكبرى عبارة عن قارب «كاياك» حديث مجهز للصيد مقدم من «ماوي شوب» إضافة إلى جوائز عينية أخرى من رعاة الحدث. وتابع المنافسات راشد ثاني العايل عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الرياضية ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي الذي قام بتتويج الأبطال يرافقه هزيم القمزي مدير إدارة السباقات وأحمد السويدي مسؤول التحكيم وممثلو الشركات الراعية.

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