«الشقي» لحمدان بن محمد بطل «ربدان للمحامل الشراعية 43 قدماً»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

تُوج المحمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطلاً لسباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أول من أمس، متفوقاً على 90 محملاً شراعياً، وحقق المركز الثاني «الزير» لخليفة راشد، يليه «شاهين» لمحمد راشد الرميثي، ثم «شمردل» لسعيد محمد حارب، وجاء «نزاع» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان خامساً، و«زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سادساً.

وقام ماجد المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وبحضور سعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج أصحاب المراكز الأولى.

ووجه ماجد المهيري التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز «الشقي» باللقب، مؤكداً أن السباق شهد تنافساً رائعاً، وثمن دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المتواصل للسباقات البحرية التراثية التي ينظمها النادي، ومشيداً بدور مجلس أبوظبي الرياضي في إنجاح مختلف سباقات النادي، والتزام المشاركين في السباق بالإجراءات الاحترازية.

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