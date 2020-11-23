سعيد آل مالك: أهداف المبادرة سامية

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، أن أهداف مبادرة تحدي دبي للياقة، و«دبي صديقة للدراجات الهوائية»، سامية، وتشجع على ممارسة الرياضة، وقال: رياضة الدراجات الهوائية، باتت تحظى باهتمام كبير، وهو ما ظهر جلياً، عبر البنية التحتية التي تم إنشاؤها في كافة مناطق مدينة دبي، إذ نشاهد مسارات ومضامير الدراجات الهوائية، عبر شبكة كاملة مرتبطة ببعضها البعض.

وأضاف: الفعالية تميزت بوجود كافة القيادات وموظفي شرطة دبي، وعلى رأسهم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الذي وجهنا جميعاً بالمشاركة في فعاليات تحدي دبي للياقة، وهذا يدل على اهتمام شرطة دبي بالنشاط الرياضي، والذي يسهم في تعزيز الصحة، وتأسيس الثقافة الرياضية لدى الجميع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز