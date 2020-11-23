علي المنصوري: أسلوب حياة للمجتمع

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة أن فعالية الدراجات الهوائية لشرطة دبي جاءت بالتزامن مع تحدي دبي للياقة مبادرة دبي صديقة للدراجات الهوائية، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وقال: رياضة الدراجات الهوائية باتت أسلوب حياة، وجذبت قطاعاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، وخاصة الاهتمام الحكومي بهذا المجال من ناحية البنية التحتية وتوفير أماكن ومسارات للدراجات الهوائية باتت حديث العالم وتمت إقامتها بأعلى المواصفات العالمية. وأشار العقيد علي خلفان المنصوري إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز النشاط الرياضي، وتقوي العلاقات الاجتماعية، وهذا يدل على روح الفريق الإيجابية والرغبة في إيجاد بداية مميزة لأسبوع حافل بالعمل.

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