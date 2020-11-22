الأكاديمية الأولمبية تختتم «ويبينار الرجبي»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

اختتمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية أول من أمس الويبينار التدريبي لرياضة الرجبي الذي نظمته بالتعاون مع اتحاد اللعبة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بحضور 125 مشاركاً من مختلف جامعات الدولة.

وافتتح قيس الضالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي وأمين السر العام لاتحاد الإمارات أعمال الويبينار بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي الرياضي، والتثقيف المرتبط بكل جوانب اللعبة، والتعريف بها ونشر ثقافة ممارستها لدى أكبر شريحة ممكنة من أبناء الوطن، إلى جانب الوقوف على مراحل تطور اللعبة في الدولة.

وشهد الويبينار إلقاء عرض تعريفي يتضمن تاريخ اللعبة في العالم ودولة الإمارات، وطرق اللعب ونبذة عن سباعيات الرجبي الأولمبي، والقوانين العامة للعبة، وإنجازات الاتحاد وسبل التواصل.

واستعرض الحضور التقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي للرجبي لعام 2019 بشأن أرقام المشاركين في العالم، واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة في آسيا بالإضافة إلى المركز الرابع على مستوى العالم بإجمالي عدد مشاركين يصل إلى 148.657 مشاركاً.

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